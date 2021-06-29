ЗАМАНА - 29 июня. День партизан и подпольщиков

29 июня. День партизан и подпольщиков

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29 июня, 2021. Вторник 11:08
29 июня. День партизан и подпольщиков

Сегодня памятная дата России.

29 июня. День партизан и подпольщиков
Памятные даты

День партизан и подпольщиков. 29 июня 1941 года была издана Директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории: «Создавать для врага и его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать». В тылу врага действовало 6 200 партизанских отрядов общей численностью в 1 млн человек.

 

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