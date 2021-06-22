ЗАМАНА - 22 июня. Начало Великой Отечественной войны

22 июня. Начало Великой Отечественной войны

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22 июня, 2021. Вторник 11:04
22 июня. Начало Великой Отечественной войны

Сегодня памятная дата России.

22 июня. Начало Великой Отечественной войны
Памятные даты

22 июня 1941 Германия напала на СССР. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради Победы… Но именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и вышло.

 

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