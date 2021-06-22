22 июня 1941 Германия напала на СССР. День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. 26,6 миллиона человек отдали свои жизни ради Победы… Но именно в этот день по радио впервые прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Так и вышло.
22 июня. Начало Великой Отечественной войны
- Автор Шахри
- 22 июня, 2021. Вторник 11:04
Сегодня памятная дата России.
Последнее от Шахри
- Владимир Путин назвал причину, из-за которой можно избежать общероссийского локдауна
- Каспийский поход Петра I
- Анжела Бакшалиева:«Устала бояться»
- Представители Дагестана принимают участие в съезде общероссийского движения «Бессмертный полк России»
- Представители футбольного сообщества Дагестана поддержали возрождение «Динамо»