18 июня 1855 года русские защитники Севастополя отразили штурм англо-французских войск. Он был предпринят после 9 месяцев осады и двухдневной бомбардировки. Но русские войска на Малаховом кургане встретили интервентов убийственным огнем и выдержали 6 атак.
18 июня. Отбит штурм Севастополя
- Автор Шахри
- 18 июня, 2021. Пятница 10:57
Сегодня памятная дата военной истории России.
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