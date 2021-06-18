ЗАМАНА - 18 июня. Отбит штурм Севастополя

18 июня. Отбит штурм Севастополя

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18 июня, 2021. Пятница 10:57
18 июня. Отбит штурм Севастополя

Сегодня памятная дата военной истории России.

18 июня. Отбит штурм Севастополя
Памятные даты

18 июня 1855 года русские защитники Севастополя отразили штурм англо-французских войск. Он был предпринят после 9 месяцев осады и двухдневной бомбардировки. Но русские войска на Малаховом кургане встретили интервентов убийственным огнем и выдержали 6 атак.

 

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