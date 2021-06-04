4 июня. Наступательная операция русских войск
- Автор Шахри
- 04 июня, 2021. Пятница 10:56
Сегодня памятная дата военной истории России. 4 июня 1916 года началась наступательная операция русских войск, разработанная генералом Брусиловым, против австро-венгерских и германских войск. Противник потерял 1,5 млн человек. Брусиловский прорыв был назван самой удачной операцией Первой мировой войны, выдающимся достижением военного искусства.
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