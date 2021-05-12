12 мая. День полного освобождения Крыма
- Автор Хадижат
- 12 мая, 2021. Среда 22:35
Сегодня памятная дата военной истории России. 12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за 35 дней.
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