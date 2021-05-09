9 мая. День Победы
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 22:34
Сегодня день воинской славы России. 9 мая 1945 года Маршал Жуков подписал капитуляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
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