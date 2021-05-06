6 мая. Пражская операция
- Автор Хадижат
- 06 мая, 2021. Четверг 22:32
Сегодня памятная дата военной истории Отечества. 6 мая 1945 советские войска начали Пражскую операцию – последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной войны, в ходе которой была освобождена Прага и взята в плен группа армий «Центр».
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