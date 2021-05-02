2 мая. Взят Берлин
- Автор Хадижат
- 02 мая, 2021. Воскресенье 22:29
Сегодня памятная дата военной истории Отечества. 2 мая 1945 года под победными ударами войск маршалов Жукова и Конева пала столица фашистского «рейха» - город Берлин.
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