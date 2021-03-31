31 марта. Взятие Парижа
- Автор Хадижат
- 31 марта, 2021. Среда 09:55
Сегодня памятная дата военной истории России. 31 марта 1814 года русские войска Александра I вступили в Париж после сражения у его стен. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.
Последнее от Хадижат
- Арсен Юсупов: Во многом мы сами виноваты, что в республике проблема наркомании так актуальна
- Строительство медицинской амбулатории началось в селе Муги Акушинского района
- Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 120 тысяч евро Муртузали Гасангусенову
- На охрану окружающей среды в Дагестане в 2021 году направят 512 млн рублей
- Помывшим обувь в святом источнике дагестанцам вынесли приговоры