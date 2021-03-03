3 марта. Взятие Ушаковым крепости Корфу
- Автор Хадижат
- 03 марта, 2021. Среда 18:12
Сегодня памятная дата военной истории России. 3 марта 1799 года русская эскадра под командованием Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море.
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