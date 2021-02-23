23 февраля. День защитника Отечества
- Автор Хадижат
- 23 февраля, 2021. Вторник 14:26
Сегодня день защитника Отечества. 23 февраля 1918 года красноармейцы вступили в бой с немцами, наступавшими на Петроград. По инициативе Петроградского Совета 23 февраля стало считаться днем создания Красной Армии.
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