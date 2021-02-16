ЗАМАНА - 16 февраля. Взят штурмом Эрзерум

16 февраля. Взят штурмом Эрзерум

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16 февраля, 2021. Вторник 14:24
16 февраля. Взят штурмом Эрзерум

Сегодня памятная дата военной истории России. 16 февраля 1916 года русские войска под командованием Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.

16 февраля. Взят штурмом Эрзерум
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