16 февраля. Взят штурмом Эрзерум
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 14:24
Сегодня памятная дата военной истории России. 16 февраля 1916 года русские войска под командованием Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.
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