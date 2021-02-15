15 февраля. День памяти воинов-интернационалистов
- Автор Хадижат
- 15 февраля, 2021. Понедельник 14:23
Сегодня памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.
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