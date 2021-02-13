13 февраля. Освобождение Будапешта
- Автор Хадижат
- 13 февраля, 2021. Суббота 14:22
Сегодня памятная дата военной истории Отечества. 13 февраля 1945 года советские войска освободили столицу Венгрии - город Будапешт.
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