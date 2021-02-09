9 февраля. Подвиг крейсера "Варяг"
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 14:20
Сегодня памятная дата военной истории России. 9 февраля 1904 года крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» дали героический бой японской эскадре в бухте Чемульпо.
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