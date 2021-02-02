2 февраля. День победы в Сталинградской битве
- Автор Хадижат
- 02 февраля, 2021. Вторник 14:17
Сегодня день воинской славы России. 2 февраля 1943 года советские войска завершили разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Победа в Сталинграде ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне.
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