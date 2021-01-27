ЗАМАНА - 27 января. В 1944 году советские войска освободили от блокады Ленинград

27 января. В 1944 году советские войска освободили от блокады Ленинград

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27 января, 2021. Среда 07:38
27 января. В 1944 году советские войска освободили от блокады Ленинград

Сегодня День воинской славы России. 27 января 1944 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его фашистскими войсками. Ленинградцы выстояли почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод и холод. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в честь победителей.

 

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