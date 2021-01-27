27 января. В 1944 году советские войска освободили от блокады Ленинград

Сегодня День воинской славы России. 27 января 1944 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его фашистскими войсками. Ленинградцы выстояли почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод и холод. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в честь победителей.