17 января. Советские войска освободили Варшаву от немецко-фашистских войск
- Автор Хадижат
- 17 января, 2021. Воскресенье 07:36
Сегодня Памятная дата военной истории Отечества. 17 января 1945 года советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву от фашистских захватчиков.
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