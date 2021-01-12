12 января. В 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 07:33
Сегодня Памятная дата военной истории Отечества. 12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой в начале февраля вышли на дальние подступы к Берлину.
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