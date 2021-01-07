ЗАМАНА - 7 января 1878 Сражение под Шейново

7 января 1878 Сражение под Шейново

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07 января, 2021. Четверг 07:22
7 января 1878 Сражение под Шейново

Сегодня Памятная дата военной истории России. 7 января 1878 года началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в котором русские одержали стратегически важную победу в войне 1877-1878 годов.

 

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