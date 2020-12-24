Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга её защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.
День воинской славы России
- Автор Хадижат
- 24 декабря, 2020. Четверг 14:35
24 декабря 1790 года - день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова.
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