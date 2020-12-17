ЗАМАНА - Памятная дата военной истории России

Памятная дата военной истории России

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17 декабря, 2020. Четверг 14:34
Памятная дата военной истории России

17 декабря 1788 года русские войска князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на Черном море близ устья Днепра.

Памятная дата военной истории России
Памятные даты

Бой был жестоким – весь турецкий гарнизон уничтожили. Взятие этой стратегической крепости позволило России окончательно закрепиться в Северном Причерноморье.

 

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