Бой был жестоким – весь турецкий гарнизон уничтожили. Взятие этой стратегической крепости позволило России окончательно закрепиться в Северном Причерноморье.
Памятная дата военной истории России
- Автор Хадижат
- 17 декабря, 2020. Четверг 14:34
17 декабря 1788 года русские войска князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на Черном море близ устья Днепра.
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