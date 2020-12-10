ЗАМАНА - Памятная дата военной истории России

Памятная дата военной истории России

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10 декабря, 2020. Четверг 14:33
Памятная дата военной истории России

10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии. Исход Русско-Турецкой войны был предрешен.

Памятная дата военной истории России
Памятные даты

В бою, который предрешил исход Русско-Турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок - до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти наших потомков».

 

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