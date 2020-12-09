Георгиевская лента символически связала героев разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.
День Героев Отечества
- Автор Хадижат
- 09 декабря, 2020. Среда 14:31
9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия - высшая военная награда.
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