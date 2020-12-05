Именно в этот день началась активная фаза наступления на широком фронте от Калинина на севере до Ельца на юге, в итоге которой немецко-фашистские войска потерпели свое первое, но не последнее поражение.
День воинской славы России
- Автор Хадижат
- 05 декабря, 2020. Суббота 14:26
5 декабря 1941 года, началось контрнаступление советской армии под Москвой.
Последнее от Хадижат
- В Каспийске на месте взорванного дома появилась аллея памяти
- Общероссийскую новогоднюю елку покажут по телеканалу "Карусель" 31 декабря
- В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР