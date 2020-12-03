ЗАМАНА - День Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата

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03 декабря, 2020. Четверг 14:22
День Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

День Неизвестного солдата
Памятные даты

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

 

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