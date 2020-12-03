Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.
День Неизвестного солдата
- Автор Хадижат
- 03 декабря, 2020. Четверг 14:22
День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
Последнее от Хадижат
- В Каспийске на месте взорванного дома появилась аллея памяти
- Общероссийскую новогоднюю елку покажут по телеканалу "Карусель" 31 декабря
- В Дагестане разработан законопроект, снижающий налоговую ставку для туристических организаций
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР
- Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР