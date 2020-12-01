Синопское сражение - разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова.Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов.
День воинской славы России
- Автор Хадижат
- 01 декабря, 2020. Вторник 14:20
1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп.
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