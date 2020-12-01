ЗАМАНА - День воинской славы России

День воинской славы России

Автор
01 декабря, 2020. Вторник 14:20
День воинской славы России

1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. 

День воинской славы России
Памятные даты

Синопское сражение -  разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова.Турецкая эскадра была разгромлена в течение нескольких часов.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top