Освобождение Киева
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 15:43
6 ноября 1943 года - памятная дата военной истории Отечества. В этот день советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.
6 ноября 1943 года - памятная дата военной истории Отечества. В этот день советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..