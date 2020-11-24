Начало контрнаступления под Москвой
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 15:43
Провал немецкого наступления на Москву. Начало контрнаступления Красной Армии южнее и севернее Москвы. Начальный этап перелома в Великой отечественной войне.
Провал немецкого наступления на Москву. Начало контрнаступления Красной Армии южнее и севернее Москвы. Начальный этап перелома в Великой отечественной войне.
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