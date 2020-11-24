Стояние на Угре
- Автор Мадина
- 24 ноября, 2020. Вторник 15:42
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние на Угре». Русское государство обеспечило свою независимость от Золотой Орды.
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние на Угре». Русское государство обеспечило свою независимость от Золотой Орды.
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