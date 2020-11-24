ЗАМАНА - День воинской славы России

День воинской славы России

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24 ноября, 2020. Вторник 15:41
День воинской славы России

Окружение и уничтожение 6-ой армии Паулюса. Германский фельдмаршал взят в плен.

День воинской славы России
Памятные даты

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки нанесли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала Листа неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 г., нависла смертельная опасность. 28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, подписанный лично Сталиным, известный под названием «Ни шагу назад!» (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-voisk-pod-stalinghradom)

 

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