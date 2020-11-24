ЗАМАНА - Памятная дата военной истории Отечества

Памятная дата военной истории Отечества

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24 ноября, 2020. Вторник 15:40
Памятная дата военной истории Отечества

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм.

Памятная дата военной истории Отечества
Памятные даты

Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч). Ее командующий впоследствии совершил харакири. УСТУПЛЕН РОССИИ В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порь-Артур, а 15 марта 1898 г. в Пекине подписано уполномоченными России и Китая соглашение, в силу которого Порт-Артур и Талиенван с соответствующими территорией и водным пространством, уступлены в пользование России на 25-летний срок, который по обоюдному согласию может быть продолжен; вместе с тем России предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с сибирской магистралью. Порт-Артур решено сделать военным портом. К началу войны 1904-1905 гг. был почти закончен фронт приморских батарей, числом 22; 9 были из бетона, остальные временные. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/otrazhien-obshchii-shturm-port-artura)

 

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