Битва народов

Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. «БИТВА НАРОДОВ» - КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ Так полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг назвал историческое сражение (16-19 октября 1813 г.) под Лейпцигом. После завершения сражения полковнику Мюфлингу выпало на долю написать соответствующее донесение прусского генерального штаба, датированное 19 октября 1813 г. И в этом донесении он использовал слова, которые, по свидетельству его окружения, уже говорил ранее, в канун сражения. Он, в частности, написал: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира». Донесение тут же стало широко известным, что и определило судьбу выражения «битва народов». Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М., 2003 ПОБЕДУ У НАПОЛЕОНА ВЫРВАЛА РУССКАЯ ГВАРДИЯ В октябре 1813 к Лейпцигу подошла объединенная армия Шестой коалиции, насчитывавшая свыше 300 тыс. человек (127 тыс. русских; 90 тыс. австрийских; 72 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск) при 1385 орудиях. Наполеон смог выставить ок. 200 тыс., в которые, помимо французских войск, входили итальянские, бельгийские, голландские, польские части под командованием наполеоновского маршала и племянника польского короля Станислава Августа, князя Юзефа Понятовского, войсковые соединения государств Рейнской конфедерации и войска Фридриха I Вюртембергского. Артиллерия наполеоновской армии насчитывала свыше 700 орудий. … 4(16) октября союзная Богемская армия Шварценберга в составе 84 тыс. под командованием русского генерала М.Барклая-де-Толли начала наступление на главном направлении по фронту Вахау-Либертвольквиц. Против наступавших союзных войск Наполеон развернул 120 тыс. человек. После массированной артиллеристской подготовки и ожесточенных боев, к 15 часам дня французская кавалерия опрокинула боевые пехотные колонны союзников. Барклай-де-Толли прикрыл образовавшуюся фронтальную брешь частями русской гвардии и гренадерами из резерва Богемской армии, чем, по сути, вырвал победу из рук Наполеона. Несмотря на явный успех сражения 4(16) октября, французским войскам так и не удалось разбить войска Богемской армии до подхода подкреплений союзников. Днем 4(16) октября к северу от Лейпцига выдвинулась Силезская армия под командованием прусского фельдмаршала Г.Блюхера в составе 39 тыс. прусских и 22 тыс. русских войск при 315 орудиях и вынудила французские войска отойти с рубежа Меккерн – Видерич. Боевые потери в первый день сражения были огромны и составляли ок. 30 тыс. человек с каждой стороны. К ночи 4(16) октября в район боевых действий выдвинулись две армии союзников: Северная, под командованием шведского кронпринца Жана Батиста Жюля Бернадота (будущего короля Швеции Карла XIV Юхана) в составе 20 тыс. русских, 20 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск при 256 орудиях, и Польская армия русского генерала Л.Беннигсена в составе 30 тыс. русских и 24 тыс. прусских войск при 186 орудиях. Подкрепления французов составили всего 25 тыс. человек. 5(17) октября, Наполеон, оценив сложившуюся ситуацию не в свою пользу, обратился к руководству союзников с предложением о мире, однако ответа на это не последовало. Весь день 5(17) октября прошел в эвакуации раненых и подготовке обеих противоборствующих сторон к решающей схватке. Утром 6(18) октября союзные войска перешли в наступление по всему фронту на южном, восточном и северном направлениях. Французская армия упорно удерживала свои позиции в течения всего дня в ожесточенной битве против превосходящих наступающих сил союзных войск. Тяжелые бои продолжались и весь следующий день. В самый разгар сражения, саксонский корпус, сражавшийся на стороне французской армии, в полном составе перешел на сторону союзников и развернул свои пушки против наполеоновских войск. Наполеон вынужден был к ночи 7(19) октября отдать приказ к отступлению через Линденау, западнее Лейпцига. Энциклопедия «Кругосвет» (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/bitva-narodov)