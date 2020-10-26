Восстание в Собиборе

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ Собибор как конвейер смерти заработал 3 мая 1942 года. Почти одновременно с Собибором появились и другие лагеря смерти: Белжец (в марте) и Треблинка (в июле). Вместе с Хелмно (действовал с 8 декабря 1941 года) все они стали основными лагерями смерти, в которых нацисты уничтожили более трети европейского еврейства. Создание таких лагерей осуществлялось в рамках операции «Рейнхард» и было одним из ключевых итогов конференции в Ванзее (20 января 1942 года), когда высшие чины партии и СС утвердили основные принципы «окончательного решения» еврейского вопроса. Стоит подчеркнуть разницу между концентрационными лагерями (Равенсбрюк, Маутхаузен, Дахау), где заключенные должны были работать на нацистов, и лагерями смерти, в которых людей только уничтожали. Освенцим (Аушвиц) и Майданек функционировали и как концентрационные лагеря, и как лагеря смерти. Последних было всего шесть (Хелмно, Собибор, Треблинка, Белжец, Освенцим и Майданек). Под конец войны де-факто как лагеря смерти стали работать Маутхаузен и Штутгоф. Показательно, что в Хелмно были уничтожены 360 тысяч евреев, а выжили только двое. В Белжеце уничтожили 600 тысяч, выжили шесть человек. В результате об этих лагерях мало что известно. В Собиборе уничтожили около 250 тысяч человек, выжили благодаря побегу Печерского – 53. За 18 месяцев общая численность персонала лагеря составила около 100 эсэсовцев и 200 охранников-украинцев. ЭКОНОМИКА ГЕНОЦИДА В марте 1942 года в своих дневниках Й. Геббельс писал, что планируется уничтожить 60 процентов евреев, а 40 процентам временно сохранить жизни как рабочей силе. По расчетам СС, один заключенный, исходя из средней продолжительности жизни в 9 месяцев, мог принести Третьему рейху 1630 рейхсмарок. Сумма формировалась из издержек на питание, одежду и кремацию (последняя – порядка 2 марок) и «дохода», получаемого от труда узника, оставшихся личных вещей, золотых зубов и одежды. В этих подсчетах не учитывалась стоимость пепла, который использовался для сельскохозяйственных нужд. КОНВЕЙЕР СМЕРТИ Собибор был расположен на железнодорожном перегоне между Хелмом и Влодавой, с отдельной веткой, ведущей к лагерю. Он делился на четыре части, не считая зоны прибытия новых жертв: Лагерь 1 (около 50 евреев, они обслуживали немецкую охрану, начиная с приготовления еды и заканчивая пошивом одежды). Лагерь 2 (сюда сразу гнали евреев, предназначенных для уничтожения; обслуживающий персонал, порядка 400 евреев, должен был стричь им волосы, сортировать оставленные вещи и пр.; в этой же зоне располагалась администрация). Лагерь 3 (здесь находились газовые камеры). Четвертую зону стали создавать летом 1943 года, когда планировалось превратить Собибор еще и в концентрационный лагерь. Среди прочего в Собиборе для нужд нацистов имелась католическая церковь. Сразу за ней располагался пустырь, на котором убивали узников, пытавшихся оказать сопротивление. Церковь находилась менее чем в 500 метрах от газовых камер. В Собиборе уничтожались прежде всего польские евреи, однако эшелоны прибывали также из Австрии, Чехословакии и Голландии. Известно, что было уничтожено некоторое число французских и греческих евреев, а также евреев из СССР. 5 июня 1943 года из Голландии ушли в Собибор два специальных «детских» поезда: детям и матерям обещали, что их отправляют в специальный рабочий лагерь. С платформы большую часть людей гнали в лагерь 2, но пожилые, больные, дети сразу отправлялись в траншею, где украинские охранники, за которыми следили немцы, расстреливали их из пулеметов. Это место изверги иронично называли «лазарет». Жертвы – особенно из числа западных евреев – верили, что им просто дадут помыться и переодеться в чистую одежду, перед тем как отправить на работу. По прибытии им приказывали написать открытки домой. Если западных евреев привозили в комфортабельных поездах и до последнего создавали для них иллюзию благополучия, то польских и русских евреев перевозили в товарных вагонах. В 1943 году было несколько случаев, когда безоружные люди по прибытии нападали на эсэсовцев. Евреев «в русских составах» стали перевозить в Собибор абсолютно голыми, чтобы затруднить побег и не дать спрятать под одеждой что-то, чем можно было защищаться. Были женщины, отказывавшиеся раздеваться и стричься, расставаться с детьми. В таких случаях эсэсовцы замедляли поток газа, чтобы жертвы дольше испытывали агонию. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vosstaniie-v-sobiborie)