Ясско-Кишиневская операция

«Ясско-Кишиневские Канны», как называют эту блестящую операцию, позволили разгромить ясско-кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной Армии на Балканы. ЗАМЫСЕЛ К началу операции войска 2-го Украинского (командующий генерал армии Р.Я. Малиновский) и 3-го Украинского (командующий генерал армии Ф.И. Толбухин) фронтов находились на рубеже Красноильск, Пашкани, севернее Ясс, далее по Днестру до Черного моря, и занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника. В районе Кицкани, южнее Тирасполя, советские войска удерживали важный плацдарм на правом берегу Днестра. Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами оборонялась группа армий «Южная Украина» (командующий генерал-полковник Г. Фрисснер) в составе 8-й, и 6-й немецких, 3-й и 4-й румынских армий и 17-го немецкого отдельного армейского корпуса, общей численностью 900 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, свыше 400 танков и штурмовых орудий. Их поддерживала часть сил 4-го воздушного флота и румынские авиационные корпуса, имевшие 810 самолетов. Противник, используя гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную глубоко эшелонированную (до 80 км) оборону с развитой системой инженерных сооружений. В центре группы армий «Южная Украина» на кишиневском направлении занимала оборону наиболее боеспособная 6-я немецкая армия, а на флангах - в основном, румынские войска. Советское командование умело использовало выгодную конфигурацию линии фронта и слабое обеспечение флангов группировки противника. По замыслу операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ударами с севера и востока на двух, далеко отстоящих друг от друга участках (северо-западнее Ясс и южнее Бендер) должны были прорвать оборону противника и, развивая наступление по сходящимся к району Хуши, Васлуй, Фэлчиу направлениям, окружить и уничтожить основные силы группы армий «Южная Украина», затем в высоких темпах развивать наступление в глубь Румынии. 2-й Украинский фронт наносил главный удар силами 27, 52, 53 и 6-й танковой армий из района северо-западнее Ясс в общем направлении на Васлуй, Фэлчиу, отрезая пути отхода ясско-кишиневской группировки противника на запад, вспомогательный удар – силами 7-й гвардейской армии и конно-механизированной группы (КМГ) вдоль р. Сирет для обеспечения правого фланга главной группировки. После окружения ясско-кишиневской группировки главными силами 2-го Украинского фронта предстояло наступать в общем направлении на Фокшаны, образуя внешний фронт окружения, а войсками левого крыла – создать внутренний фронт окружения и совместно с войсками 3-го Украинского фронта уничтожить окруженную группировку. 3-й Украинский фронт наносил главный удар силами 57, 37-й и правого крыла 46-й армий с кицканского плацдарма в направлении Хуши, вспомогательный удар – частью сил 46-й армии во взаимодействии с Дунайской военной флотилией через Днепровский лиман в направлении на Белгород-Днестровский (Аккерман). Дунайская военная флотилия (командующий контр-адмирал С.Г. Горшков) должна была высадить десанты северо-западнее и южнее Аккермана, а с выходом войск 3-го Украинского фронта к Дунаю содействовать им в форсировании реки и обеспечивать советским кораблям и судам беспрепятственное движение по ней. После окружения ясско-кишиневской группировки противника войскам 3-го Украинского фронта ставилась задача развивать наступление в общем направлении на Рении и Измаил, не допуская отхода противника за Прут и Дунай. Действия сухопутных войск поддерживали 5-я и 17-я воздушные армии. Черноморский флот (командующий адмирал Ф.С. Октябрьский) имел задачу поддерживать огнем войска 3-го Украинского фронта, нарушать морские коммуникации противника. Координацию действий фронтов осуществлял представитель Ставки ВГК маршал С.К. Тимошенко. Для проведения операции привлекались 1,25 млн человек, 16 тыс. орудий и минометов, 1870 танков и САУ и 2200 боевых самолетов (с учетом авиации флота). В составе советских войск находилась 1-я румынская добровольческая дивизия им. Т. Владимиреску. На направлениях главных ударов было сосредоточено 67 – 72 % пехоты, до 61% артиллерии, 85% танков и САУ. Почти вся авиация. Благодаря этому на участках прорыва фронты имели превосходство над противником: в людях – в 4-8, в артиллерии в 6-11, в танках и САУ – в 6 раз. Это обеспечило им возможность непрерывно наращивать мощь ударов в наступлении. 16 августа командованию поступил приказ начать наступление «ввиду готовности» - в целях секретности в таких случаях использовалось слово «переселение».