Сражение при Кунерсдорфе

После этой битвы русские войска вошли в Берлин. Ход битвы Фридрих II с армией в 48 тысяч человек, идя навстречу противнику с юга, переправился с левого берега р. Одер на правый и занял позицию восточнее селения Кунерсдорф, около которого находилась основная группировка русско-австрийских войск во главе с главнокомандующим Салтыковым. Готовясь к встрече с противником, союзные войска расположились на трех господствующих высотах, отделенных друг от друга оврагами и болотистой низиной… План Салтыкова, выбравшего эту позицию, заключался в том, чтобы заставить пруссаков наступать на хорошо укрепленный и расположенный на пересеченной местности левый фланг союзных войск, близ всех находившийся к противнику, измотать здесь его силы и затем, прочно удерживая центр и правый фланг, перейти в общее наступление… Завязался ожесточенный бой. Фридрих II бросал в атаку все новые и новые силы, но русские отбивали их. <…> Наконец, стремясь переломить ситуацию, Фридрих II бросил в бой свою конницу, считавшуюся тогда лучшей в Европе. Однако рельеф местности ограничивал ее маневренность, и в конце концов прусская конница, неся огромные потери, обратилась в бегство. Напрягая последние силы, прусская пехота отчаянным броском захватила главную высоту правого фланга Салтыкова, где находилась сильная российская батарея, но вскоре была сброшена ответной контратакой. <…> Военные резервы Фридриха II были исчерпаны, сил для атак больше не оставалось. Увидев и поняв это, Салтыков издал приказ об общем наступлении, которое обратило обессиленного противника в бегство. Продолжавшееся около семи часов сражение закончилось сокрушительным разгромом прусской армии, остатки которой бежали за Одер. Мячин А. Н. «Сто великих битв» https://info.wikireading.ru/14120 «Притвиц, я погиб» Король [Фридрих II] сам чуть не попал в плен, так как он был между последними отступавшими с поля битвы, и ему пришлось идти по ущелью. Только необыкновенное мужество и редкое присутствие духа ротмистра Притвица спасло его от столь большой беды. Фридрих считал плен неизбежным и часто повторял: «Притвиц, я погиб». Мужественный офицер этот, имевший с собой лишь сто гусаров для защиты от нескольких тысяч преследовавших их неприятелей, отвечал: «Нет, Ваше Величество, этому не быть, пока мы еще живы»… Никогда еще стойкость этого монарха не испытывала столь жестоких ударов, как в этот день. В несколько часов с высоты несомненной победы он низринулся в пропасть полного поражения. Он пробовал все для удержания от бегства пехоты; но ни приказания, ни просьбы короля, к тому же этого короля, имеющие обыкновенно такую силу, ничего не могли тут сделать. Говорят, что в этом отчаянном положении он громко призывал к себе смерть. Живое воображение представило ему в первые минуты ужасные последствия поражения, и с того же поля битвы, откуда он несколько часов тому назад выслал гонцов с известием о победе, теперь были отправлены в Берлин приказания о принятии мер к защите и спасению бегством. Ему казалось, что неприятель уже в его резиденции, опустошает ее, и он не в силах противиться ему. Войска его до того рассеялись, что на другой день после битвы едва можно было собрать в строю 5000 человек; все завоеванные орудия были вновь утеряны вместе с большей частью прусских. Иоганн Вильгельм фон Архенгольц. «История Семилетней войны» https://history.wikireading.ru/194175 Реляция Салтыкова …И тако одержана по продолжении 7 часов неумолкаемой баталии победоносным оружием ее императорского величества совершенная победа. Опубликовано в сборнике: П. А. Румянцев: Сборник документов и материалов. – М.: Воениздат, 1953–1959 Некому доложить о победе …Главные силы пруссаков были полностью разгромлены. Погибло более 7 тыс. солдат Фридриха Великого, 4,5 тыс. попали в плен и еще 2 тыс., пользуясь общим замешательством и суматохой, дезертировали. Кроме того, количество раненых достигло 11 тыс. Остатки великой армии, которая еще на рассвете того же дня казалась непобедимой, теперь представляли собой жалкое зрелище. <…> Окончательный удар, который разбил бы остатки прусской армии, однако, так и не был нанесен. <…> Причиной, помимо всего прочего, послужило истощение армии-победительницы. Потери русских убитыми были относительно небольшими – 2700 солдат, зато число раненых превышало 11 тысяч и еще 750 пропавших без вести. Итого ранеными, убитыми и пропавшими без вести русские потеряли 24% личного состава. <…> Не нужно забывать, что в течение двух недель русская армия приняла участие в двух сражениях – победоносных, но изрядно потрепавших ее силы. В своем письме императрице Елизавете Петровне генерал Салтыков горько иронизировал, что если им будет одержана еще хоть одна такая победа, то ему не с кем будет даже отправить послание в столицу. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/srazhieniie-pri-kuniersdorfie)