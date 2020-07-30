Сражение при Ларге

7 (18) июля 1770 года у реки Ларга (ныне - Молдавия, близ границы с Румынией) войска П.А. Румянцева (38 000 солдат при 115 орудиях) разбили османское войско (80 000 человек) под предводительством Каплан-Гирея. Румянцев использует новую тактику передвижения войск колоннами, которые в бою обращались в рассыпной строй, что препятствовало точному в них попаданию. Против конницы Румянцевым использовались пушки. Битва обернулась стратегической победой для России, были захвачены 33 турецких орудия и обширный вражеский лагерь. За этот успех Румянцев был награжден орденом Св. Георгия 1 степени.

«НЕ РОГАТКИ, А ОГОНЬ И МЕЧ»

Наша кавалерия, несмевшая состязаться с турецкими шпагами, укрывалась в каре и не оказывала влияние на успехъ боя. Румянцев стал располагать пехоту в несколькихъ каре, составленных каждое от 2,000 до 4,000 человекъ, и совершенно отменил рогатки. «Не рогатки, а огнь и меч ваша защита», говорил доблестный воин своим солдатам; кавалерию ставил он между каре или позади их линии, требуя, чтобы всадники действовали не пальбою (как водилось прежде), а холодным оружиемъ. Верховный визирь, с своими полчищами, прибыв в начале июня в Исакчу, покушался переправиться через Дунай и успелъ выслать 10,000 человекъ в помощь крымскому хану, стоявшему у Кишинева. Когда же передовые ополчения хана были разбиты, 15-го июня, близ Рябой Могилы, татары отошли за речку Ларгу и, соединившись с турецким отрядом, собрали до 80,000 человек. Румянцев мог противопоставить неприятелю едва треть такого числа войск, но решился атаковать его, и, собрав военный советъ, выразил мысль, что «слава и достоинство наше не терпят, чтобы сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него». 7-го июля, турецко-татарская армия была обращена в бегство с потерею одними убитыми тысячи человекъ; с нашей стороны убито тридцать чедовекъ и ранено шестьдесят нижних чинов. Здесь проявилось в полном блеске различие солдат Екатерины от прежних солдат наших: но взятии неприятельскаго лагеря, войска наши не воспользовались ни малейшею из ценныхъ вещей его. В награду за строгое соблюдение дисциплины, Румянцев приказал раздать нижним чинам довольно значительную денежную сумму; сверх того, палатки, провиантъ, скот и проч. были проданы в пользу солдат. За эту победу Румянцев получил первым знаки вновь учрежденного ордена св. Георгия 1-й степени. Богданович М.М. Русская армия в веке императрицы Екатерины II. СПб, 1873.

ОБРАЩАЯ ТУРОК В БЕГСТВО

После победы в сражении у Рябой Могилы (17.06.1770 г.) 1-я русская армия (38 тыс. человек, при 115 орудиях) под командованием генерала-аншефа П.А. Румянцева продолжала наступление в южном направлении, пытаясь выйти к нижнему течению реки Дунай и окончательно разгромить турецкую армию. Между реками Ларга и Бабикул разведка обнаружила авангард армии противника - войско крымского хана Каплан-Гирея (65 тыс. татар, 15 тыс. турок, при 33 орудиях). Командующий русской армией генерал П.А. Румянцев 7 июля 1770 г. в 4 ч. утра атаковал противника. С фронта позиции противника атаковал корпус генерал-поручика П.Г. Племянникова. Другие русские корпуса переправились через Ларгу за селением Кысть и нанесли удар по флангам войск Каплан-Гирея. Румянцев построил свои войска в несколько каре и между ними расположил артиллерию. Каждое каре действовало самостоятельно. Русские сразу же потеснили численно превосходящие силы противника и к 12 ч. дня совершенно разгромили его. Потеряв более 1000 человек убитыми и до 2000 человек пленными, а также всю артиллерию и обоз, Каплан-Гирей отступил на соединение с главной турецкой армией, стоявшей у Исакчи. Русские войска в сражении на р. Ларге потеряли ок. 100 человек убитыми и ранеными.