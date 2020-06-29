ЗАМАНА - Героически отбит первый общий штурм Севастополя

Героически отбит первый общий штурм Севастополя

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29 июня, 2020. Понедельник 12:47
Героически отбит первый общий штурм Севастополя

Англо-французские войска подступили к Севастополю еще осенью 1854 г. Казалось бы - после 9 месяцев осады взять крепость не составит труда. Ранним утром 6 (18) июня 1855 г., после двухжневной бомбардировки, французы и англичане бросились на штурм. Русские встретили штурмующих убийственным огнем. Осажденные выдержали шесть атак. Штурм закончился полным провалом.

Героически отбит первый общий штурм Севастополя
Памятные даты

ОПИСАНИЕ БОЯ ЗА МАЛАХОВ КУРГАН 18 ИЮНЯ 1855 г.

«Французское командование направило громадные силы, около 13 500 человек, в том числе лучшие батальоны зуавов, против Малахова кургана. Прежде всего необходимо было овладеть бастионом Корнилова, — это решало дело непосредственно, потому что с этим бастионом весь Малахов курган оказывался в руках неприятеля. Вторым пунктом была батарея Жерве. Взяв ее, французы могли рассчитывать обойти разом и Малахов курган и 3-й бастион с тыла. Генерал Юферов, командовавший в этот день на Корниловском бастионе, встретил французские колонны страшным картечным огнем, так что одно за другим два нападения были отражены с огромным уроном для неприятеля. Тогда с удвоенной силой неприятель повел штурм против батареи Жерве. Полтавский полк, очень сильно уже поредевший, защищал батарею и подступ к ней с фронта и прямо в лоб бил ружейным огнем. В то же время справа в штурмующих палили батареи Малахова кургана, а слева — бастион № 3 и выдвинутая несколько вперед от этого бастиона сильная батарея полковника Будищева. И все-таки зуавы, по бесчисленным трупам, давя своих падавших раненых, ворвались в батарею Жерве и отчасти перекололи, отчасти отбросили ее защитников. Вслед за зуавами в прорыв на батарею Жерве и за батарею бросились французские линейные войска. Полковник Гарнье, заняв батарею Жерве, ворвался  далее со своим отрядом на Корабельную сторону, предместье Севастополя, отделяющее западную отлогость Малахова кургана от Южной бухты. Часть изб и домиков этой стороны была уже давно в полуразрушенном состоянии, а часть уцелела. Прорвавшиеся французы засели в этих домиках и поражали убийственным огнем русских, отброшенных от потерянной батареи Жерве. Гарнье сейчас же послал одного за другим трех гонцов к генералу Отмару с требованием немедленной присылки подкреплений; в противном случае, писал он в записке, «я буду раздавлен скоро». Все три унтер-офицера, которых он послал в качестве гонцов, были перебиты. Гарнье послал четвертого, — тот добрался до генерала, но слишком поздно: батарея Жерве была взята русскими обратно. Вот как произошло это событие, собственно и предрешившее полный проигрыш всего предприятия генерала Пелисье» (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/gieroichieski-otbit-piervyi-obshchii-shturm-sievastopolia)

 

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