Крымская операция

8 апреля - 12 мая с целью освобождения Крыма от немецко-фашистских войск во время Великой Отечественной войны 1941/45. В результате Мелитопольской операции 26 сентября - 5 ноября 1943 и Керченско-Эльтигенской десантной операции 31 октября - 11 ноября 1943 советские войска прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на Керченском полуострове, но освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил. 17-я немецкая армия оказалась блокированной и, опираясь на глубоко эшелонированные оборонительные позиции, продолжала удерживать Крым. В ее состав в апреле 1944 входило 5 немецких и 7 румынских дивизий (около 200 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, свыше 200 танков и штурмовых орудий, 150 самолетов). Советские войска насчитывали 30 стрелковых дивизий, 2 бригады морской пехоты, 2 укрепленных района (всего около 400 тыс. человек, около 6000 орудий и минометов, 559 танков и самоходных орудий, 1250 самолетов). 8 апреля войска 4-го Украинского фронта при поддержке авиации 8-й воздушной армии и авиации Черноморского флота перешли в наступление, 2-я гвардейская армия овладела Армянском, а 51-я армия вышла во фланг перекопской группировки противника, которая начала отход. В ночь на 11 апреля в наступление перешла Отдельная Приморская армия при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиации Черноморского флота и утром овладела г. Керчь. Введенный в полосе 51-й армии 19-й танковый корпус овладел Джанкоем, что заставило керченскую группировку противника начать поспешный отход на З. Развивая наступление, советские войска 15-16 апреля вышли к Севастополю…