Пражская операция

На заключительном этапе войны как У. Черчилль, так и командующий британскими войсками в Европе Б. Монтгомери всерьез рассматривали вариант захвата западными союзниками Берлина, Вены и Праги раньше советских армий. Сопротивление немцев на западном фронте фактически рухнуло, тогда как к началу мая в Чехословакии и Северной Австрии советским войскам продолжали оказывать сопротивление группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Австрия» — свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, свыше 2200 танков и штурмовых орудий, около 1000 самолетов. После того, как 30 апреля 1945 г. Гитлер покончил жизнь самоубийством, по замыслу нового правительства фашистской Германии во главе с К. Деницем группа армий «Центр» должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы выиграть время и отойти на запад для капитуляции перед американскими войсками. Советское командование предусматривало нанесение нескольких мощных ударов 1-м,2-м и 4-м Украинскими фронтами (свыше 1 млн. чел., более 23 тыс. орудий и минометов, около 1800 танков и САУ и свыше 4 тыс. самолетов) по сходящимся направлениям на Прагу с целью окружения и расчленения основных сил врага. 1 мая в Чехии началось народное восстание, а 5 мая оно охватило и Прагу. В ночь на 6 мая пражские восставшие обратились по радио к советскому командованию с просьбой о помощи. Войска 1-го Украинского фронта уже к исходу 7 мая вышли к склонам Рудных гор и завязали бои за Дрезден. После этого развернулось наступление армий 4-го Украинского фронта. Существует миф, что отступавшие части 1-й дивизии т.н. «Русской освободительной армии» предателя А. Власова, ранее воевавшие на стороне Германии, по пути следования в Австрию оказали активную поддержку пражскому восстанию. Действительно же то, что после обращения восставших пражан по радио с просьбой о помощи власовцы, находившиеся тогда в пригородах столицы Чехословакии, без боя заняли ряд городских кварталов Праги. Тем самым командование РОА стремилось привлечь к себе внимание западных союзников. Отход власовских подразделений из чехословацкой столицы (к ней приближались войска 1-го Украинского фронта) проходил не столь мирно. Чехословацкие патриоты видели в них прямых пособников нацистов. Власовцам пришлось отбиваться от восставших, используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей. Но коллаборационистам—власовцам не удалось избежать возмездия за предательство. Часть личного состава РОА была пленена Красной Армии еще на пути следования в Австрию. Сам Власов был захвачен 12 мая 1945 г. в Чехословакии разведгруппой советского 25-го танкового корпуса. Бывшего генерала нашли в кабине легковой машины, спрятавшимся между мешками с одеждой и провизией. Через некоторое время А.Власов вместе с другими руководителями т.н. РОА был предан суду военного трибунала и казнен. 8 мая германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции, но группа армий «Центр» продолжала сопротивление. Спасая восставших пражан, 3-я и 4-я танковые армии 1-го Украинского фронта в ночь на 9 мая совершили стремительный 80-километровый бросок и утром 9 мая вступили в Прагу. В тот же день к Праге подошли передовые части 2-го и 4-го Украинских фронтов. 10-11 мая основные силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего в ходе операции было пленено 860 тыс. фашистских солдат и офицеров. В то же время наши войска вошли в соприкосновение с 3-й американской армией, завершив тем самым бои по уничтожению немецких войск на территории Чехословакии. Всего за освобождение этой страны погибли более 140 тыс. советских воинов. Эта была последняя операция советских войск в Европе в годы Второй мировой войны. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/prazhskaia-opieratsiia)