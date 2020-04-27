ЗАМАНА - День принятия Крыма в состав России

День принятия Крыма в состав России

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27 апреля, 2020. Понедельник 11:09
День принятия Крыма в состав России

Крым был принят в состав России с того самого дня, когда в 1783 году императрица Екатерина II подписала Манифест.

День принятия Крыма в состав России
Памятные даты

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». В Манифесте Екатерины говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный». Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России. Непрерывность пребывания Крымского полуострова и города Севастополя в составе Российского государства отмечали и авторы закона, который установил новую памятную дату – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. 

 

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