День принятия Крыма в состав России

Крым был принят в состав России с того самого дня, когда в 1783 году императрица Екатерина II подписала Манифест.

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала высочайший Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». В Манифесте Екатерины говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный». Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России. Непрерывность пребывания Крымского полуострова и города Севастополя в составе Российского государства отмечали и авторы закона, который установил новую памятную дату – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.