ЗАМАНА - Русская армия вступает в Париж

Русская армия вступает в Париж

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27 марта, 2020. Пятница 11:30
Русская армия вступает в Париж

9 (31) марта 1814 г. русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 г., после которого французский император Наполеон I Бонапарт отрекся от трона.

Падение Парижа стало окончанием всего периода наполеоновских войн. Вскоре после того, как французская столица перешла в руки Александра I, Наполеон отрекся. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.

Русская армия вступает в Париж
Памятные даты

 

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