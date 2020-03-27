Русская армия вступает в Париж
- Автор Габи
- 27 марта, 2020. Пятница 11:30
9 (31) марта 1814 г. русские войска во главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением наполеоновской кампании 1814 г., после которого французский император Наполеон I Бонапарт отрекся от трона.
Падение Парижа стало окончанием всего периода наполеоновских войн. Вскоре после того, как французская столица перешла в руки Александра I, Наполеон отрекся. Перед взятием города русская армия потеряла 6 тыс. человек убитыми и ранеными.
Последнее от Габи
- Битва при Сальнице
- Минздрав Дагестана опроверг нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждениях
- Минздрав Дагестана опроверг нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждениях
- В Дагестане госпитализированы 9 человек с подозрением на коронавирус
- Шамиль Магомедов назначен прокурором Махачкалы