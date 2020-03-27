Битва при Сальнице

27 марта 1111 года во время похода в Донские степи Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились.