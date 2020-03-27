ЗАМАНА - Битва при Сальнице

Битва при Сальнице

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27 марта, 2020. Пятница 11:28
Битва при Сальнице

27 марта 1111 года во время похода в Донские степи Владимир Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились. 

Битва при Сальнице
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