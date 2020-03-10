По решению суда женщина признана виновной. Ей назначили шесть лет ограничения свободы в исправительной колонии общего режима.
На Ставрополье осуждена женщина за финансирование террористов
- Автор Габи
- 10 марта, 2020. Вторник 16:46
В 2017 году уроженка Михайловска перевела деньги на банковской счёт международной террористической организации «Исламское государство» (организация, запрещённая на территории РФ). По факту данного правонарушения было возбуждено уголовное дело.
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