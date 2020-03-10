ЗАМАНА - На Ставрополье осуждена женщина за финансирование террористов

На Ставрополье осуждена женщина за финансирование террористов

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10 марта, 2020. Вторник 16:46
На Ставрополье осуждена женщина за финансирование террористов

В 2017 году уроженка Михайловска перевела деньги на банковской счёт международной террористической организации «Исламское государство» (организация, запрещённая на территории РФ). По факту данного правонарушения было возбуждено уголовное дело.

На Ставрополье осуждена женщина за финансирование террористов
Антитеррор

По решению суда женщина признана виновной. Ей назначили шесть лет ограничения свободы в исправительной колонии общего режима.

 

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