ЗАМАНА - Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

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24 января, 2020. Пятница 08:59
Американские военные перехватили российского генерала в Сирии

У военных из Америки и России раньше появлялись проблемы с деконфликтацией в Сирии, подчеркнул в Государственном департаменте спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщил «Интерфакс».

Американские военные перехватили российского генерала в Сирии
Антитеррор

Он напомнил ситуацию, когда американские военные «перехватывали» генерал-майора из России, ехавшего в Манбидж. Тогда ситуацию удалось решить по каналам коммуникации между военными двух стран — по тем же каналам, по которым получилось прийти к соглашению, чтобы самолеты российских ВКС не пролетали над занятыми американскими военными районами.

Джеффри заметил, что проблемы возникли примерно 14 месяцев назад, когда военные из России повысили активность в том районе.

Имя схваченного генерала из России пока не называется.

 

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