В рамках пречения незаконной деятельности, задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Дагестана.
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Сотрудники силовых структур РД пресекли работу ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация, запрещенная на территории РФ).
В рамках пречения незаконной деятельности, задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Дагестана.
Подробнее на официальном сайте ТАСС
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