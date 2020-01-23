ЗАМАНА - В Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации

В Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации

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23 января, 2020. Четверг 15:15
В Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации

 Сотрудники силовых структур РД пресекли работу ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (организация, запрещенная на территории РФ).

В Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации
Антитеррор

В рамках пречения незаконной деятельности, задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Дагестана.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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