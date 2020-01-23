Примерно 450 террористов напали на правительственные войска в сирийском округе Идлиб. Как передает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, это случилось вечером 22 января на пути Абу-Джрейф — Самка. Перед нападением боевики обрушили град выстрелов на линии сирийских войск с помощью «баллонометов» и реактивных систем залпового огня, также они использовали беспилотники кустарного производства, сообщает ТАСС. После обстрела террористов подразделениям сирийской армии пришлось покинуть выбранные ими позиции на юго-востоке Идлибской зоны и уйти южнее. По информации российских военных, в сражении убито до 50 террористов и до 90 получили серьезные ранения.
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
- Автор Мадина
- 23 января, 2020. Четверг 13:33
Российские военные сообщают, что сирийская армия потеряла до 40 солдат, сообщает ТАСС.
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