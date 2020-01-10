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У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
- Автор Мадина
- 10 января, 2020. Пятница 10:15
Правительство Канады имеют данные, что самолет компании "Международные авиалинии Украины" был сбит после вылета из аэропорта Тегерана, сообщает ТАСС.
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