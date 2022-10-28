Противодействие идеологии терроризма обсудили на конференции в Каспийске

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма обсудили сегодня эксперты на Межрегиональной научно-практической конференции «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в современных условиях» в Каспийске.

Открывая мероприятие, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Дагестане Далгат Фейзуллаев затронул вопросы, касающиеся угроз информационного террора и важности проводимой конференции.

«На территории Дагестана сохраняется стабильная, устойчивая и прогнозируемая общественно-политическая ситуация. Выстроена конструктивная система деятельности, позволяющая оперативно реагировать на вопросы, требующие повышенного внимания.

Однако серьезную обеспокоенность вызывают риски и вызовы, исходящие из современного глобального интернет пространства», - сказал Фейзулаев.

По его мнению, влияние СМИ на общественное мнение в современном мире можно назвать ключевым, и террористы пытаются этим активно пользоваться.

«Особенностью современного терроризма является использование информационного пространства, как важного элемента манипуляции сознание и поведением людей. Сегодня мы являемся свидетелями того, как различные силы из вне, пытаются накалить обстановку в Дагестане», - подчеркнул он.

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Дагестане подчеркнул, что деструктивные силы провоцируют представителей молодежи на различные протестные акции.

«Мы все должны сегодня понимать, что информационный терроризм является реальной угрозой национальной безопасности», - сказал Фейзуллаев.

Замруководителя Агентства информации и печати Дагестана Аслудин Магомедов в своем выступлении отметил, что терроризм все чаще отражается на образовательном процессе.

«На сегодняшний день угроза терроризма носит всеобщий характер и обретает новые формы. Сегодня это коснулось и учащихся образовательных учреждений, когда во многих школах России проводились эвакуации из-за сообщений о минировании. Все факты свидетельствуют об актуальности нашего мероприятия», - сказал Магомедов.

На конференции выступили дагестанские и приглашенные спикеры. В формате ВКС приняла участие в работе конференции российский исламовед и политолог Яна Амелина, выступившая с докладом «Противодействие «оранжевым» технологиям дестабилизации общества в контексте СВО». Она рассказала о причинах и последствиях переворотов и волнений в странах СНГ. «Цветная революция» является ненасильственным госпереворотом, который совершается с участием третьих сил, ориентированных и прямо управляемых коллективным Западом. В этих революциях участвуют как правило все слои общества, особенно молодежь. Тут акцент на энергию, силу и отсутствие опыта. К примеру, «революция роз» в Грузии, «оранжевая революция» на Украине и «арабская весна» на Ближнем Востоке», - отметила Амелина.

В ходе выступлений участники форума рассказали о новых формах терроризма, методах и противодействии информационным угрозам.

Организатором конференции выступило Агентство информации и печати Дагестана.