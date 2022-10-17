ЗАМАНА - В Махачкале мужчину признали виновным в пособничестве терроризму

В Махачкале мужчину признали виновным в пособничестве терроризму

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17 октября, 2022. Понедельник 19:07
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В Махачкале мужчину признали виновным в пособничестве терроризму

Кировский районныйсудг. Махачкалы Республики Дагестан, рассмотрев уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным жителяг. Махачкалы Республики Дагестан Омарова Р.А.в совершении преступлений,предусмотренныхч.1 ст. 208 УК России (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем) и ст. 205.6(несообщение о преступлении).

В Махачкале мужчину признали виновным в пособничестве терроризму

Установлено, что Омаров Р.А., обладая достоверной информацией об участии Абдулаева Э.И. и Рамазанова У.М. (уничтожены  в ходе контртеррористической операции 10 сентября 2021 года) в незаконном вооруженном формировании,созданном с целью совершения убийств сотрудников правоохранительных органов, насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, совершения иных тяжких и особо тяжких преступлений, передал им денежные средства в размере 100 тыс. рублей для приобретения оружия и обмундирования.

25 июня 2022 года суд приговорилОмарова  Р.А. к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц,с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 10000 рублей, с отбыванием первого года наказания в тюрьме, в остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

22 сентября 2022 года Верховным судом Республики Дагестан приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – безудовлетворения. 

Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает  уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до  15 лет.

Пресс-служба УФСБ России 

по Республике Дагестан  

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