Установлено, что Омаров Р.А., обладая достоверной информацией об участии Абдулаева Э.И. и Рамазанова У.М. (уничтожены в ходе контртеррористической операции 10 сентября 2021 года) в незаконном вооруженном формировании,созданном с целью совершения убийств сотрудников правоохранительных органов, насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, совершения иных тяжких и особо тяжких преступлений, передал им денежные средства в размере 100 тыс. рублей для приобретения оружия и обмундирования.
25 июня 2022 года суд приговорилОмарова Р.А. к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц,с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 10000 рублей, с отбыванием первого года наказания в тюрьме, в остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
22 сентября 2022 года Верховным судом Республики Дагестан приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – безудовлетворения.
Указанный состав преступления в соответствии с УК России предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Пресс-служба УФСБ России
по Республике Дагестан